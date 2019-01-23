«Северсталь» проиграла «Спартаку» и прервала серию из семи побед

«Спартак» встречался с «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл в Москве. Игра закончилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.

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К 12-й минуте московский клуб выигрывал со счётом 2:0 после точных бросков Максима Цыплакова и Антона Злобина, что вынудило тренерский штаб «Северстали» осуществить рокировку на вратарской позиции — вместо Сергея Коробова в борьбу вступил Алексей Артамкин. К концу периода клуб из Череповца сумел не только сравнять счёт, но и выйти вперёд — результативными бросками отметились Юрий Трубачёв, Герман Ткачёв и Дмитрий Марковин. В результате голкипер красно-белых Юлиус Гудачек уступил место в воротах Никите Беспалову. Во втором периоде ворота гостей поразили Мартиньш Карсумс и Александр Осипов.

«Северсталь» прервала серию из семи побед, «Спартак» одержал третью победу в последних четырёх встречах.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.