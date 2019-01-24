Исторический гол Овечкина — в видеообзоре матча «Торонто» — «Вашингтон»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» на домашнем льду победил «Вашингтон Кэпиталз» — 6:3. Действующие обладатели Кубка Стэнли потерпели седьмое поражение кряду.

Счёт в концовке стартового периода открыл нападающий гостей Никлас Бекстрём. Ещё до свистка на перерыв Назем Кадри восстановил равновесие. В начале второго игрового отрезка отличился лучший снайпер лиги Александр Овечкин. Российский защитник канадского клуба Никита Зайцев вновь сделал счёт равным. Впоследствии хозяева забили трижды – отличился Остон Мэттьюс, а Кадри оформил хет-трик. В концовке встречи Мэтт Нисканен отыграл одну шайбу. Точку в матче поставил Митчелл Марнер, поразивший пустые ворота.

Видеообзор самых ярких моментов встречи доступен на «Чемпионате».

Теперь на счету Овечкина стало 1179 (644+535) баллов за карьеру. У Сергея Фёдорова столько же очков, но он сыграл на 195 матчей больше, чем Овечкин.