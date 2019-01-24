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«Колорадо» без Варламова проиграл «Миннесоте»

«Колорадо» без Варламова проиграл «Миннесоте»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на домашнем льду уступил «Миннесоте Уайлд» — 2:5.

В стартовом периоде команды провели по две результативные атаки. В составе хозяев отличились Карл Сёдерберг и Тайсон Бэрри, у гостей — Эрик Стаал и Джаред Сперджен. Во втором игровом отрезке «дикари» забросили ещё две шайбы. Голы на счету Чарли Койла и оформившего дубль Стаала. Точку в матче поставил Райан Сутер, отметившийся точным броском при игре «5 на 3».

Российский защитник «лавин» Никита Задоров отметился броском в створ и двумя силовыми приёмами. Он провёл на льду 25 минут и 53 секунды – первый показатель в «Колорадо». В меньшинстве Никита сыграл 5.18. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2019, четверг. 05:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2:5
2:2, 0:2, 0:1
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Сёдерберг (Уилсон, Калверт) – 05:42 (5x5), 1:1 – Стаал (Койл) – 06:50 (5x5), 2:1 – Бэрри (Маккиннон, Рантанен) – 12:40 (5x4), 2:2 – Сперджен (Сутер, Цукер) – 16:27 (5x5), 2:3 – Стаал (Гранлунд, Оберг) – 27:24 (5x3), 2:4 – Койл (Паризе, Стаал) – 39:37 (5x5), 2:5 – Сутер (Гранлунд, Оберг) – 48:13 (5x3)
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