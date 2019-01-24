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Вайсфельд: попадание «Сибири» в плей-офф станет настоящим подвигом

Вайсфельд: попадание «Сибири» в плей-офф станет настоящим подвигом
Хоккей / КХЛ

Эксперт КХЛ ТВ Леонид Вайсфельд поделился мнением о борьбе за последние путёвки в плей-офф КХЛ.

«У кого больше шансов на Востоке — «Куньлуня», «Нефтехимика» или «Сибири»? Все эти команды и не выключались из борьбы, но уж слишком много потеряно ими по ходу регулярного чемпионата. Возьмём ту же «Сибирь»: для попадания в плей-офф ей сейчас надо идти по графику «Автомобилиста»! Если это произойдёт, то участие «Сибири» и остальных указанных нами команд станет настоящим подвигом.

На Западе меньше всего шансов у рижского «Динамо». Во-первых, шансы наименьшие потому, что у латвийского клуба наименьшее количество очков среди всех перечисленных команд. А во-вторых, состав того же «Витязя» кажется мне несколько предпочтительнее.

ХК «Сочи» даже на финише регулярного чемпионата остаётся для меня командой-загадкой. Но они молодцы, что держатся в зоне плей-офф и, думаю, там и останутся. Если возвращаться к рижскому «Динамо», то меня очень удивляет Кристерс Гудлевскис. В начале сезона я думал, что наконец-то команда решила проблему с вратарём. Гудлевскис в стартовых матчах просто тащил «Динамо», но сдал. В итоге Тимур Билялов провёл уже больше игр, чем Гудлевскис. Билялов, конечно, крепкий вратарь, но особых подвигов не совершает», — цитирует Вайсфельда официальный сайт КХЛ.

В «регулярке» КХЛ почти не осталось интриги. Этот сезон самый скучный?
До плей-офф ещё месяц, а 15 из 16 кубковых мест по сути уже определены. Почему так получается — отвечают эксперты.
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