Мильштейн: Дацюк может вернуться в НХЛ, но только в «Детройт»

Агент нападающего СКА Павла Дацюка Дэн Мильштейн рассказал о возможности возвращения форварда в Национальную хоккейную лигу, откуда он перешёл в КХЛ в 2016-м году.

«Павел не готов завершать карьеру. Я говорю с ним шесть-семь раз за неделю. Мы беседовали о возможном возвращении в НХЛ, но и только. Ему придётся принять решение. Ни с одним руководителем клубов НХЛ я о Дацюке не говорил и не буду говорить, пока Павел мне не скажет, что рассматривает возможность возвращения за океан. Я верю, что если он захочет вернуться, то выберет только одну команду — «Детройт Ред Уингз». Он всю карьеру провёл в «Детройте. Павел всё ещё конкурентоспособен, у него есть голод побед», — приводит слова Мильштейна Detroit Free Press.

В июле Дацюку исполнится 41 год. Летом 2016 года он покинул «Ред Уингз», не доиграв один сезон по действующему контракту, а «красные крылья» обменяли права на Дацюка в «Аризону Койотс», чтобы освободить место под потолком зарплат. Права на Дацюка сохраняться у «койотов» до 1 июля 2019 года, когда Павел станет неограниченно свободным агентом.