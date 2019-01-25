Эрик Карлссон сыграет в Матче звёзд, участие Натана Маккиннона — под вопросом

Защитник «Сан-Хосе Шаркс» Эрик Карлссон объявил, что примет участие в Матче звёзд НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Звёздный уик-энд пройдёт в Сан-Хосе 26-27 января.

Участие шведа в мероприятии было под вопросом, так как он пропустил три последних матча «Шаркс» из-за травмы нижней части тела.

В свою очередь форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон может пропустить мероприятие из-за повреждения ноги, полученного в матче с «Миннесотой Уайлд» (2:5), информирует журналист BSN Denver Адриан Дэйтер.

По словам журналиста, в его участии в мероприятии нет абсолютной уверенности, хотя игроку и не понадобится проходить МРТ, о чём сообщалось ранее.

В 50 матчах регулярного сезона канадец набрал 71 (27+44) очко и делит пятое место в гонке бомбардиров с Патриком Кейном из «Чикаго Блэкхоукс».