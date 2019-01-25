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Фанаты в Сан-Хосе освистали Джона Тавареса

Фанаты в Сан-Хосе освистали Джона Тавареса
Хоккей / НХЛ

Вчера, 24 января, в Сан-Хосе прибыли участники Звёздного уик-энда Национальной хоккейной лиги. На традиционной церемонии представления игроков местные фанаты освистали форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса.

Как отмечает издание bardown, в минувшее межсезонье «Сан-Хосе Шаркс» до последнего момента оставался одним из главных претендентов на заключение контракта с канадским нападающим. Многие фанаты были уверены, что Таварес сделает выбор в пользу их любимой команды, и теперь не могут простить игроку его решение.

1 июля 2018 года Таварес подписал семилетний контракт с «Торонто». В год Таварес будет зарабатывать $ 11 млн. Таким образом, за семь лет в стане «Мэйпл Лифс» Джон получит $ 77 млн.

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