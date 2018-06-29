«Сан-Хосе» прекратил борьбу за Джона Тавареса, у игрока осталось пять вариантов

Как сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер, «Сан-Хосе Шаркс» прекратил борьбу за капитана «Нью-Йорк Айлендерс» Джона Тавареса.

Напомним, на этой неделе форвард «островитян» провёл серию встреч с представителями клубов, которые хотели бы подписать с ним контракт. Переговоры проходили в Лос-Анджелесе, где располагается офис агента Тавареса Пэта Бриссона. Одна из встреч прошла с руководством «Сан-Хосе Шаркс».

Только «Нью-Йорк Айлендерс» имеют право заключить с хоккеистом контракт на восемь лет, остальные — максимум на семь. «Нью-Йорк» может подписать его в любой день, другие команды — после 1 июля. При этом если Таварес не примет предложения «островитян» до начала июля, то больше не сможет претендовать на восьмилетний контракт.

Ожидается, что игрок примет решение о продолжении карьеры в ночь на 1 июля по московскому времени. На игрока претендуют «Айлендерс», «Даллас Старз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Бостон Брюинз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».