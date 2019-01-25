Кадейкин и Кузьменко — единственные форварды, вызванные на три этапа Евротура

Штаб сборной России назвал состав национальной команды на третий этап Евротура – Шведские хоккейные игры, информирует официальный сайт Федерации хоккея России.

В состав сборной России вошли защитники Алексей Василевский, Александр Елесин, Андрей Педан, а также форварды Александр Кадейкин и Андрей Кузьменко. Эти игроки получали вызовы в национальную команду на все три этапа нынешнего Евротура.

Вратари: Илья Коновалов («Локомотив»), Игорь Бобков («Авангард»), Пётр Кочетков («ХК Сочи»).



Защитники: Захар Арзамасцев («Салават Юлаев»), Артём Зуб (СКА), Виктор Антипин, Алексей Береглазов (оба — «Металлург»), Андрей Миронов («Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Рушан Рафиков, Александр Елесин (оба – «Локомотив»), Андрей Педан («Ак Барс»), Николай Демидов («Сибирь»).



Нападающие: Дмитрий Кагарлицкий, Вадим Шипачёв (оба – «Динамо» М), Анатолий Никонцев («Спартак»), Сергей Шумаков, Денис Зернов, Илья Михеев (все – «Авангард»), Андрей Кузьменко, Алексей Кручинин (оба – СКА), Андрей Светлаков, Константин Окулов (оба – ЦСКА), Александр Кадейкин, Антон Бурдасов (оба – «Салават Юлаев»), Григорий Денисенко, Денис Алексеев, Кирилл Слепец (все – «Локомотив»).



Штаб сборной: глава штаба — Роман Ротенберг, главный тренер – Илья Воробьёв, старший тренер – Алексей Жамнов, тренер – Анвар Гатиятулин, тренер вратарей – Рашит Давыдов.