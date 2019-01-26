Макдэвид третий год кряду выиграл конкурс на скорость на Матче звёзд НХЛ

В Сан-Хосе стартовал Звёздный уик-энд. Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал победителем конкурса на скорость в рамках мастер-шоу. 22-летний капитан «нефтяников»» преодолел круг за 13,3 секунды. Второе место занял Джек Айкел из «Баффало Сэйбрз» с результатом в 13,5 секунды, а замкнул тройку лучших Мэтью Барзал из «Нью-Йорк Айлендерс» – 13,7 секунды.

Видео попытки Макдэвида можно посмотреть в официальном «твиттере» НХЛ.



Макдэвид выиграл конкурс на скорость уже третий год подряд.

Сам Матч звёзд Национальной хоккейной лиги состоится в воскресенье, 27 января, начало — в 04:00 мск. Россию представляют два игрока «Тампа-Бэй Лайтнинг»: форвард Никита Кучеров и вратарь Андрей Василевский.