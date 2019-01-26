«Сибирь» переиграла «Адмирал», одержав 5-ю победу в последних шести матчах

«Сибирь» обыграла «Адмирал» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.

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Подопечные Александра Андриевского забросили две шайбы к 12-й минуте встречи усилиями Ильи Морозова и Дмитрия Саюстова. Хозяева сначала отыграли один гол благодаря Владимиру Бутузову, реализовавшему большинство, а затем сравняли счёт после точного броска Юрия Петрова. Новосибирский клуб ответил на это двумя голами в исполнении Виктора Комарова и Юкки Пельтолы. В третьем периоде Егор Миловзоров забросил ещё одну шайбу в ворота хозяев, а в концовке Бутузов оформил дубль, но на большее хозяев не хватило.



«Моряки» прервали серию из двух побед, а новосибирский клуб одержал пятую победу в последних шести матчах. 29 января «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», «Адмирал» днём ранее встретится с «Амуром».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.