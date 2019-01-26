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«Сибирь» переиграла «Адмирал», одержав 5-ю победу в последних шести матчах

«Сибирь» переиграла «Адмирал», одержав 5-ю победу в последних шести матчах
Хоккей / КХЛ

«Сибирь» обыграла «Адмирал» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который прошёл во Владивостоке.

Турнирная таблица и результаты всех матчей КХЛ

Подопечные Александра Андриевского забросили две шайбы к 12-й минуте встречи усилиями Ильи Морозова и Дмитрия Саюстова. Хозяева сначала отыграли один гол благодаря Владимиру Бутузову, реализовавшему большинство, а затем сравняли счёт после точного броска Юрия Петрова. Новосибирский клуб ответил на это двумя голами в исполнении Виктора Комарова и Юкки Пельтолы. В третьем периоде Егор Миловзоров забросил ещё одну шайбу в ворота хозяев, а в концовке Бутузов оформил дубль, но на большее хозяев не хватило.

«Моряки» прервали серию из двух побед, а новосибирский клуб одержал пятую победу в последних шести матчах. 29 января «Сибирь» примет на своей площадке «Барыс», «Адмирал» днём ранее встретится с «Амуром».

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2019, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
3:5
1:2, 1:2, 1:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Морозов (Первушин, Комаров) – 04:16 (5x5), 0:2 – Саюстов (Миловзоров, Демидов) – 11:50 (5x5), 1:2 – Бутузов (Петров) – 18:45 (5x4), 2:2 – Петров (Воронин, Мищенко) – 27:03 (5x5), 2:3 – Комаров (Карон) – 28:32 (5x5), 2:4 – Пельтола (Михайлов, Брюле) – 33:18 (5x5), 2:5 – Миловзоров (Шаров, Саюстов) – 49:40 (5x5), 3:5 – Бутузов (Стрельцов, Дьяков) – 57:29 (5x5)
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