Колобков: на строительство арены в Новосибирске выделят около 3 млрд рублей

Министр спорта России Павел Колобков сообщил, какая сумма будет выделена на строительство ледовой арены в Новосибирске. В 2023 году на этом стадионе пройдут матчи молодёжного чемпионата мира. Арену возведут на левом берегу реки Оби, площадь комплекса составит 58 тыс. кв. м.



«На строительство [частями] выделят 300 млн рублей, 1,1 млрд и потом ещё 1,5 млрд рублей. Всего около 3 млрд рублей. Это большая арена, на 10 тыс. зрителей, современная. С учетом любви новосибирцев, сибиряков к хоккею, она будет заполняться», — приводит слова Колобкова ТАСС.



Молодёжный чемпионат мира – 2023 пройдёт в Новосибирске. Позднее Международная федерация хоккея стала рассматривать кандидатуру Омска, который может провести несколько матчей турнира, если в городе построят новую арену.

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