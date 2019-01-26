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Скабелка: «Барыс» отходит от плана, когда ведёт в счёте. Надо дорабатывать

Скабелка: «Барыс» отходит от плана, когда ведёт в счёте. Надо дорабатывать
Хоккей / КХЛ

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (5:2).

«Хочу поблагодарить ребят за этот настрой, за это движение, за эту игру, которые были сегодня. Да, есть моменты, где надо дорабатывать. Но, я думаю, сейчас важнее поблагодарить команду с хорошей победой над лидером чемпионата.

Когда мы ведём в счёте, мы отходим от плана. Сегодня не было задания сохранять счёт в третьем периоде. Понятно, что соперник прибавил, заставил ошибаться, но мы и сами теряли шайбу, перестали с ней играть и просто выводили её из зоны. Поэтому вот в этом моменте надо добавлять нам. Потому что, когда ведёшь в счёте, ты должен продолжать играть по плану», — цитирует Скабелку «Шайба.kz»

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