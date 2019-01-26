Никитин: не собирались менять Сорокина после четвёртой пропущенной шайбы

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин проанализировал игру команды в матче с «Барысом» (2:5).



«Индивидуальные ошибки немножко повлияли на баланс игры. Пришлось отыгрываться. Нас ловили на контратаках. В актив можно занести, что не остановились, работали, имели моменты. Вратарь здорово сыграл, команда самоотверженно оборонялась. Не получилось догнать.



И Карлссон хорошо играл, и мы, может быть, торопились. Пять шайб пропустили? Нельзя загадывать, на ноль сыграешь или пять пропустишь. Выиграли бы сегодня, все бы радовались. К сожалению, такой гандикап не просто отыграть, когда вратарь хорошо играет.



После четвёртого гола не собирались менять Сорокина, даже не было сомнений. Илье тоже нужно через такое проходить, поэтому даже взяли 30 секунд, чтобы его успокоить: что всё нормально, в него верят, всё нормально будет», — приводит слова Никитина официальный сайт ЦСКА.

ЦСКА — «Барыс»: Сорокин пропустил три шайбы за две с половиной минуты