Столичный дивизион обыграл Атлантический в полуфинале Матча звёзд НХЛ

Команда Столчиного дивизиона обыграла Атлантический дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ, который проходит в Сан-Хосе. Встреча завершилась со счётом 7:4 (3:2, 4:2).

Главным героем встречи стал Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка. Дубль также оформил Сет Джонс, ещё по голу забили: Крис Летанг, Себастьян Ахо и Кэм Аткинсон.

За проигравших шайбы забросили Джек Айкел, Стивен Стэмкос, Джефф Скиннер и Джон Таварес. Российский нападающий Никита Кучеров провёл на льду 7 минут 33 секунды, нанёс один бросок в створ и окончил матч с показателем полезности «-1». Андрей Василевский отразил 10 бросков из 13.

Соперниками Столичного дивизиона в финале Матча звёзд НХЛ станет команда Центрального, которая в полуфинале разгромила Тихоокеанский со счётом 10:4.