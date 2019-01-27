Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Локомотив» — ХК «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
05:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

Столичный дивизион обыграл Атлантический в полуфинале Матча звёзд НХЛ

Столичный дивизион обыграл Атлантический в полуфинале Матча звёзд НХЛ
Хоккей / НХЛ

Команда Столчиного дивизиона обыграла Атлантический дивизион в полуфинале Матча звёзд НХЛ, который проходит в Сан-Хосе. Встреча завершилась со счётом 7:4 (3:2, 4:2).

Главным героем встречи стал Сидни Кросби, набравший 3 (2+1) очка. Дубль также оформил Сет Джонс, ещё по голу забили: Крис Летанг, Себастьян Ахо и Кэм Аткинсон.

За проигравших шайбы забросили Джек Айкел, Стивен Стэмкос, Джефф Скиннер и Джон Таварес. Российский нападающий Никита Кучеров провёл на льду 7 минут 33 секунды, нанёс один бросок в створ и окончил матч с показателем полезности «-1». Андрей Василевский отразил 10 бросков из 13.

Соперниками Столичного дивизиона в финале Матча звёзд НХЛ станет команда Центрального, которая в полуфинале разгромила Тихоокеанский со счётом 10:4.

НХЛ - Матч Звёзд
27 января 2019, воскресенье. 05:10 МСК
Атлантический дивизион
4:7
2:2, 2:1, 0:4
Столичный дивизион
0:1 – Кросби (Барзал) – 00:15 (3x3), 0:2 – Джонс (Палмьери, Аткинсон) – 01:56 (3x3), 1:2 – Айкел (Пастрняк) – 02:04 (3x3), 2:2 – Стэмкос (Таварес) – 03:13 (3x3), 2:3 – Джонс – 09:40 (3x3), 3:3 – Скиннер (Пастрняк) – 10:56 (3x3), 4:3 – Таварес (Яндл) – 11:28 (3x3), 4:4 – Кросби (Летанг) – 13:37 (3x3), 4:5 – Летанг – 16:22 (3x3), 4:6 – Ахо (Жиру) – 18:08 (3x3), 4:7 – Аткинсон (Кросби) – 19:14 (3x3)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент