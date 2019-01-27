Кросби — о звании лучшего игрока в мире: рад, что всё ещё остаюсь частью споров

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби прокомментировал звание самого ценного игрока Матча звёзд НХЛ 2019 года.

«Сегодня было очень весело. Я не стремился выиграть машину, которую вручают самому ценному игроку, но было интересно. Могу ли выиграть «Селке Трофи» — приз лучшему форварду оборонительного плана? Приятно, что меня имеют в виду. Хочу быть известным, как игрок, который несёт ответственность и за оборону, мне это важно.

Как ощущаю себя лучшим хоккеистом в мире? Рад, что всё ещё остаюсь частью этих споров. Пока обо мне говорят в таком ключе, чувствую себя хорошо», — заявил Кросби.

Канадский форвард стал самым результативным игроком Матча звёзд. В двух играх Кросби набрал 8 (4+4) очков. Таким образом, капитан «Питтсбурга» стал шестым игроком в истории лиги, кому удалось стать обладателем «Конн Смайт Трофи», «Харт Трофи» и звания MVP Матча звёзд. Ранее подобное удавалось только Джо Сакику, Уэйну Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орру и Жану Беливо.