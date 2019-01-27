Юсси Йокинен перешёл в финский «Кярпят»

Известный нападающий Юсси Йокинен перешёл в финский хоккейный клуб «Кярпят», информирует Ilta Sanomat. Контракт с 35-летним хоккеистом рассчитан до конца текущего чемпионата. Напомним, летом финский форвард не сумел трудоустроиться в «Детройт Ред Уингз».



Сезон-2017/18 Йокинен начал в «Эдмонтон Ойлерз», продолжил в «Лос-Анджелес Кингз» и «Коламбус Блю Джекетс», а завершил в стане «Ванкувер Кэнакс». В общей сложности за чемпионат Йокинен сыграл 60 матчей и набрал 17 (5+12) очков.



За карьеру в НХЛ финский нападающий также защищал цвета таких клубов, как «Даллас Старз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Каролина Харрикейнз», «Питтсбург Пингвинз» и «Флорида Пантерз». Всего в североамериканской лиге опытный форвард провёл 1005 игр и отметился 595 (208+387) баллами при показателе полезности «+17» и 397 штрафных минутах.