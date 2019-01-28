Хартли: если ты не готов физически и психологически, будет поражение

Главный тренер хоккейного клуба «Авангард» Боб Хартли прокомментировал гостевое поражение в игре с «Куньлунь Ред Стар» (2:5).



«Поздравляем «Куньлунь» с победой. Начало игры было за соперником, мы за ним не успевали. «Куньлунь» довольно быстро повёл в две шайбы. Мы пытались вернуться, но вратарь соперника сделал несколько хороших сейвов.



Если ты не готов физически и психологически на таком уровне, безусловно, будет поражение.

Не было ли мысли заменить Налимова после третьей шайбы? Нет, он был лучшим игроком сегодняшнего матча и сражался весь вечер, но не было поддержки от партнёров, к сожалению, на таком уровне невозможно выигрывать так», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Магжан Тулюбаев.

«Куньлунь» обыграл «Авангард» и прервал серию из шести поражений