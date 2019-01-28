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Шумаков: «Куньлунь» сегодня сразу побежал, мы оказались не готовы

Шумаков: «Куньлунь» сегодня сразу побежал, мы оказались не готовы
Хоккей / КХЛ

Нападающий хоккейного клуба «Авангард» Сергей Шумаков поделился впечатлениями от проигранного матча с «Куньлунь Ред Стар» (2:5).

«Они сразу побежали сегодня, мы оказались не готовы к этому. Нужно было больше готовиться. После двух пропущенных шайб стало ещё сложнее? Конечно. Нужно было отыгрываться. Мы старались, были моменты, но реализация подвела.

Мои шансы в большинстве? Я дважды попал в игрока. Но и такое бывает. Я, конечно, расстроился.

Мы понимали, что нам нужно отыгрываться. Все силы бросили вперёд, где-то больше рисковали. Когда одну шайбу забросили, можно было потом сравнивать и догонять их. После игры мы серьёзно поговорили. Нужно делать выводы», — цитирует игрока официальный сайт клуба.

«Куньлунь» обыграл «Авангард» и прервал серию из шести поражений
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