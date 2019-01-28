Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
ХК «Динамо» М — «Динамо» Р. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
07:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей /

«Северсталь» одолела «Витязь» в серии буллитов

«Северсталь» одолела «Витязь» в серии буллитов
Хоккей / КХЛ

В Череповце местная «Северсталь» одержала победу во встрече с подольским «Витязем», игра завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б. Напомним, 25 января подопечные Андрея Разина уступили команде Валерия Белова со счётом 3:5.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился форвард команды гостей Борна Рендулич. На 56-й минуте «Северсталь» сумела сравнять счёт: гол в большинстве забил Дмитрий Марковин. В оставшееся время и в овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева — победный бросок реализовал Александр Петунин.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2019, понедельник. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
2:1
0:0, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Витязь
Московская область
0:1 – Рендулич (Мозик, Кокарев) – 21:47 (5x3), 1:1 – Марковин (Хохлов, Кодола) – 55:38 (5x4), 2:1 – Петунин – 65:00 ( ПБ)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент