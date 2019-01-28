«Северсталь» одолела «Витязь» в серии буллитов

В Череповце местная «Северсталь» одержала победу во встрече с подольским «Витязем», игра завершилась в серии буллитов со счётом 2:1 Б. Напомним, 25 января подопечные Андрея Разина уступили команде Валерия Белова со счётом 3:5.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 22-й минуте: точным броском отметился форвард команды гостей Борна Рендулич. На 56-й минуте «Северсталь» сумела сравнять счёт: гол в большинстве забил Дмитрий Марковин. В оставшееся время и в овертайме зрители не увидели заброшенных шайб, а в серии буллитов удачливее оказались хозяева — победный бросок реализовал Александр Петунин.

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