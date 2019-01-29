Дубас: просто подумал, что Маззин — идеальный вариант для «Торонто»

Генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Кайл Дубас прокомментировал обмен защитника Джейка Маззина из «Лос-Анджелес Кингз».

«Я просто подумал, что это идеальный вариант для нас. Он может играть в первой паре обороны, выходить на лёд во всех ситуациях, действовать против лучших игроков соперника. На протяжении своей карьеры он доказал, что способен здорово распоряжаться шайбой и достойно противостоять сильным оппонентам», – цитирует Дубаса официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

На счету Маззина в нынешнем сезоне 21 очко (4+17) при показателе полезности «+10» и 33 минутах штрафа. 29-летний канадский защитник с контрактом в $ 4 млн в следующем году станет неограниченно свободным агентом.