Тейлор принёс «Сибири» победу, совершив суперсейв и отдав голевую передачу

В Новосибирске местная «Сибирь» оказалась сильнее астанинского «Барыса», встреча завершилась в овертайме со счётом 2:1 ОТ. В решающем голе принял участие голкипер хозяев Дэнни Тейлор — вратарь совершил потрясающий сейв, после чего шайбу забрал Жильбер Брюле и забросил её. Голкипер записал в актив голевую передачу.

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, счёт был открыт на 33-й минуте: после добивания голом отметился нападающий «Сибири» Джордан Карон. Подопечным Андрея Скабелки удалось сравнять счёт на 55-й минуте благодаря броску защитника Максима Семёнова. Остаток основного времени прошёл без голов, а в овертайме победу команде хозяев принёс гол Жильбера Брюле.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»