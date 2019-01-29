«Ак Барс» — «Автомобилист»: в состав хозяев не вошли Зарипов и Марков

Стали известны составы казанского «Ак Барса» и «Автомобилиста» из Екатеринбурга на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 29 января, начало игры — в 19:30 мск.



«Ак Барс»:



Подъяпольский (Шарыченков);

Педан — Абросимов, Секач — Ландер — Азеведу;

Юдин — Яруллин, Ткачёв — Основин — Галиев;

Батыршин — Постма, Лукоянов — Михеев — Потапов;

Клинкхаммер — Попов — Глухов.



«Автомобилист»:



Коварж (Макаров);

Трямкин — Василевский, Доус — Да Коста — Голышев;

Бодров — Мишарин, Белоусов — Паре — Секстон;

Лямин — Егоршев, Гареев — Литовченко — Казионов;

Валитов — Гуркин, Обидин — Грачёв — Рассейкин.





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