Малкин: сейчас игра «Питтсбурга» никому не доставляет удовольствия

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением об игре команды. В последних пяти матчах «пингвины» одержали всего одну победу.



«Мы понимаем, что все смотрят на нас. Все видят, что происходит. Думаю, что наша игра никому не доставляет удовольствия.



Мы знаем, что сейчас не плей-офф. Но «Питтсбург» должен понять, что каждая команда хочет его обыграть. У нас отличный состав, и все выкладываются по полной программе, когда встречаются с «Питтсбургом». Дело не только в мастерстве. Тут в дело вступают все факторы», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.



Суммарный показатель полезности Малкина достиг отметки в «-20». Евгений вышел на третье место в списке худших игроков НХЛ по этому показателю. Лидерами рейтинга являются форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо («-23») и защитник «пантер» Майк Мэтисон («-21»). Малкин делит третье место с защитником «Ванкувер Кэнакс» Эриком Гудбрансоном.

Малкин: даже подумать не мог, что у меня будет «-20». Очень обидно