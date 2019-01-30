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«Северсталь» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
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«Северсталь» — «Локомотив»: место в воротах гостей займёт Даниил Исаев

«Северсталь» — «Локомотив»: место в воротах гостей займёт Даниил Исаев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы «Северстали» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Игра состоится сегодня, 30 января, начало — в 19:30 мск. Место в воротах гостей займёт 19-летний Даниил Исаев.

«Северсталь»:

Фурх (Артамкин);
Кинрейд — Кудако; Монахов — Якимов — Михнов;
Лекомцев — Глазков, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;
Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола— Петунин;
Хабаров — Сизов, Захарчук — Бодров — Эштон.

«Локомотив»:

Исаев (Коновалов);
Рафиков — Кутузов, Каюмов — Иванов — Козун;
Елесин — Кронваль, Денисенко — Алексеев — Санников;
Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;
Накладал, Юртайкин — Коротков — Апальков, Кудрявцев.

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