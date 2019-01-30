«Северсталь» — «Локомотив»: место в воротах гостей займёт Даниил Исаев

Стали известны составы «Северстали» и «Локомотива» на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт в Череповце. Игра состоится сегодня, 30 января, начало — в 19:30 мск. Место в воротах гостей займёт 19-летний Даниил Исаев.



«Северсталь»:



Фурх (Артамкин);

Кинрейд — Кудако; Монахов — Якимов — Михнов;

Лекомцев — Глазков, Вовченко — Трубачёв — Гераськин;

Хохлов — Кулда, Марковин — Кодола— Петунин;

Хабаров — Сизов, Захарчук — Бодров — Эштон.



«Локомотив»:



Исаев (Коновалов);

Рафиков — Кутузов, Каюмов — Иванов — Козун;

Елесин — Кронваль, Денисенко — Алексеев — Санников;

Черепанов — Осипов, Картаев — Ильенко — Коршков;

Накладал, Юртайкин — Коротков — Апальков, Кудрявцев.

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