Тренер вратарей России U20: Коновалову не хватило практики, чтобы попасть на МЧМ

Тренер вратарей молодёжной сборной России Владимир Куликов прокомментировал игру голкипера «Локомотива» Ильи Коновалова, который год назад не попал на МЧМ.



«Меня прогресс Коновалова не удивляет, а очень сильно радует. В Ярославле доверяют молодым, и это здорово. Там ведь и Исаев играет, который в числе кандидатов на следующий чемпионат мира. В прошлом году, накануне МЧМ, Коновалову просто не хватало игровой практики. Илья неплохо провёл Турнир четырёх наций в Балашихе, но весы перевесили не в его сторону.



Такого прогресса, как у Коновалова, можно добиться только за счёт работы. По-другому никак. Только работа и доверие – это два основных слагаемых для прогресса вратаря», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.