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Тренер вратарей России U20: Коновалову не хватило практики, чтобы попасть на МЧМ

Тренер вратарей России U20: Коновалову не хватило практики, чтобы попасть на МЧМ
Хоккей / МЧМ по хоккею 2019

Тренер вратарей молодёжной сборной России Владимир Куликов прокомментировал игру голкипера «Локомотива» Ильи Коновалова, который год назад не попал на МЧМ.

«Меня прогресс Коновалова не удивляет, а очень сильно радует. В Ярославле доверяют молодым, и это здорово. Там ведь и Исаев играет, который в числе кандидатов на следующий чемпионат мира. В прошлом году, накануне МЧМ, Коновалову просто не хватало игровой практики. Илья неплохо провёл Турнир четырёх наций в Балашихе, но весы перевесили не в его сторону.

Такого прогресса, как у Коновалова, можно добиться только за счёт работы. По-другому никак. Только работа и доверие – это два основных слагаемых для прогресса вратаря», — сказал Куликов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.

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