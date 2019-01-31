«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: Василевский пропустил 3 шайбы менее чем за 5 минут

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимает «Тампа-Бэй Лайтнинг». Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 3:0.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский пропустил три шайбы менее чем за пять минут. Голами в составе «Питтсбурга» отметились Райли Шихан, Фил Кессел и Сидни Кросби. В первом периоде «пингвины» нанесли лишь пять бросков.

Видео голов можно посмотреть на официальном сайте лиги.

До этой встречи Василевский провёл 28 матчей, в которых одержал 20 побед. В среднем за матч встречу пропускал 2,5 шайбы, отражая 92,8% бросков. На его счету три шат-аута.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» уверенно возглавляет турнирную таблицу лиги, набрав в 49 матчах 76 очков.