ЦСКА третий раз за сезон победил «Ак Барс»

В Москве местный ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 5:4. Команда Игоря Никитина третий раз в сезоне обыграла подопечных Зинэтулы Билялетдинова.



Счёт был открыт на 6-й минуте — точным броском отметился форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. После второго периода счёт стал равным: у ЦСКА голы забили Михаил Григоренко и Кирилл Капризов, у гостей шайбу забросил Альберт Яруллин. За первые десять минут третьего периода соперники забросили по шайбе, авторами стали оформивший дубль Клинкхаммер и Андрей Светлаков. На 52-й минуте ЦСКА вышел вперёд, дебютный гол в КХЛ забил Александр Романов. В концовке соперники забили ещё по одному разу — шайбы в актив добавили Константин Окулов и Владимир Ткачёв.

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