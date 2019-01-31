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ЦСКА третий раз за сезон победил «Ак Барс»

ЦСКА третий раз за сезон победил «Ак Барс»
Хоккей / КХЛ

В Москве местный ЦСКА одержал победу над казанским «Ак Барсом», встреча завершилась со счётом 5:4. Команда Игоря Никитина третий раз в сезоне обыграла подопечных Зинэтулы Билялетдинова.

Счёт был открыт на 6-й минуте — точным броском отметился форвард «Ак Барса» Роб Клинкхаммер. После второго периода счёт стал равным: у ЦСКА голы забили Михаил Григоренко и Кирилл Капризов, у гостей шайбу забросил Альберт Яруллин. За первые десять минут третьего периода соперники забросили по шайбе, авторами стали оформивший дубль Клинкхаммер и Андрей Светлаков. На 52-й минуте ЦСКА вышел вперёд, дебютный гол в КХЛ забил Александр Романов. В концовке соперники забили ещё по одному разу — шайбы в актив добавили Константин Окулов и Владимир Ткачёв.

КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2019, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
5:4
0:1, 2:1, 3:2
Ак Барс
Казань
0:1 – Клинкхаммер (Педан) – 05:33 (5x5), 1:1 – Григоренко (Слепышев, Капризов) – 25:02 (5x4), 1:2 – Яруллин (Педан, Свитов) – 32:09 (5x5), 2:2 – Капризов (Григоренко) – 34:40 (5x5), 2:3 – Клинкхаммер (Попов) – 43:35 (4x5), 3:3 – Светлаков (Робинсон, Капризов) – 47:13 (5x5), 4:3 – Романов (Вей, Григоренко) – 51:43 (4x4), 5:3 – Окулов (Робинсон, Марченко) – 57:52 (5x4), 5:4 – Ткачёв (Свитов, Галиев) – 59:16 (6x5)

Посмотреть видео можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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