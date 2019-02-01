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КХЛ определила лучших игроков января

КХЛ определила лучших игроков января
Хоккей / КХЛ

Континентальная хоккейная лига на официальном сайте подвела итоги января, определив лучших игроков в четырёх номинациях.

– Лучшим вратарём признан Илья Коновалов («Локомотив»), в девяти матчах одержавший восемь побед, в том числе пять – на ноль. Голкипер ярославского клуба отразил 97,02% бросков при коэффициенте надёжности 0,83. Максимальный безголевой отрезок Коновалова составил 157 минут 37 секунд. Вратарь «Локомотива» в январе возглавил список лидеров регулярного чемпионата по количеству сухих матчей (10).

– Лучшим защитником признан Виктор Сведберг («Барыс»), в 12 матчах одержавший вместе с командой семь побед и набравший в них 5 (1+4) очков при показателе полезности (+8). Шведский защитник казахстанского клуба нанёс 31 бросок, а также провёл 6 силовых приёмов и заблокировал 12 бросков.

– Лучшим нападающим признан Никита Гусев (СКА), в 12 матчах одержавший вместе с командой 11 побед и набравший в них 19 (2+17) очков (лучший результат месяца) при показателе полезности (+13). Нападающий клуба из Санкт-Петербурга набирал очки в 10 встречах, в семи из них — два и более очков и на данный момент возглавляет списки бомбардиров и ассистентов регулярного чемпионата.

– Лучшим новичком признан нападающий Мартиньш Дзиеркалс («Динамо» Р), в 12 матчах набравший 6 (3+3) очков. 21-летний нападающий латвийского клуба нанёс 14 бросков, провёл пять силовых приёмов, заблокировал пять бросков и в среднем проводил на льду 13 минут 59 секунд.

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