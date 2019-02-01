Зарипов — Анисимову: последний раз балет посещал в игре со СКА в 2017 году

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов ответил на вопрос главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова в передаче «У раздевалки».

«Вы заядлый театрал, часто посещаете театр и балет. Скажите, когда вы в последний раз посещали какую-нибудь культурную программу? И не могли бы подсказать, в каком ряду сидели?» — спросил Анисимов.

«Наверное, в последний раз это было в 2017 году, в Санкт-Петербурге, в третьем периоде четвёртого матча со СКА. Конечно же, это запоминающееся событие. Я вообще не представлял, что в штрафном боксе камера может быть. Это был финал, много эмоций, по-другому быть не могло. Моё мнение, что в таких играх такие удаления не даются. Я не видел там ничего такого. Но судья что-то увидел издалека и решил удалить. В таких играх это смех», — цитирует ответ Зарипова «Спорт Бизнес Online».

Развязка четвёртого матча финала Кубка Гагарина 2017 года между СКА и магнитогорским «Металлургом» наступила на 52-й минуте, когда при счёте 2:2 судейская бригада во главе с Алексеем Раводиным и Антонином Ержабеком усмотрела нарушение правил в действиях Даниса Зарипова, врезавшегося на синей линии в Вадима Шипачёва во время атаки «Магнитки».