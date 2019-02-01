Ламорелло: в графе «пропущенные шайбы» у «Айлендерс» выдающийся результат

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Айлендерс» Лу Ламорелло оценил изменения в игре команды в нынешнем регулярном чемпионате. В прошлом сезоне «островитяне» пропускали больше всех в НХЛ, а сейчас клуб лидирует с наименьшим количеством пропущенных шайб в лиге.

«Мы перевернули страницу. Теперь в графе пропущенных всё иначе, и это выдающийся результат. Это сложно, ведь нужно заставить всех игроков принять одну систему. Они должны делать то, о чём их просят, продолжая забивать голы. На мой взгляд, команда проделала отличную работу. Барри Тротц, тренеры вратарей, весь тренерский штаб заслуживают похвалы», — цитирует Ламорелло Sportsnet.

На данный момент «Айлендерс» занимают второе место в таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 63 очка в 49 матчах. Подопечные Тротца пропустили всего 122 шайбы.