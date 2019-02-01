Мостовой: тренируюсь на хоккейной площадке дважды в неделю

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился эмоциями от хоккейного матча команды артистов с командой «Авторы». Идёт третий период, счёт — 10:4 в пользу артистов.



«Всё замечательно, всё прекрасно. Счёт говорит, что мы в полном порядке и готовы к игре лучше оппонентов. Во втором периоде забили много шайб, потому что у соперников вышел вратарь слабее, а в хоккее всё-таки последний рубеж играет большую роль.



Лично у меня сегодня небольшие проблемы: поточили коньки не так, как надо, чувствую из-за этого определённый дискомфорт, поэтому приходиться больше играть на партнёров.



Здесь играю в защите, как и у себя в клубе Ночной хоккейной лиги. В принципе всё нравится, хотя могу и вперёд при необходимости пойти. Как правило, тренируемся с командой актёров дважды в неделю. Но не у всех получается собираться каждый раз», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Тузовым.