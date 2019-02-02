В «Колорадо» разбили тройку Ландеског — Маккиннон — Рантанен

Главный тренер клуба НХЛ «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар разбил звено Натана Маккиннона, Габриэля Ландескога и Микко Рантанена, информирует Denver Post. Форвардов пробуют на тренировках в других сочетаниях. «Эвеланш» потерпели 12 поражений в 15 последних встречах.



Ландеског, Маккиннон и Рантанен приняли участие в 50 матчах текущего регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В активе 26-летнего Ландескога 54 (29+25) балла при показателе полезности "+14" и 35 минутах штрафа, у 23-летнего Маккиннона на счету 71 (27+44) очко при показателе полезности "+17" и 22 минутах штрафа, 22-летний Рантанен набрал 74 (23+51) балла при показателе полезности "+16" и 36 минутах штрафа.



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