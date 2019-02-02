Перри, пропустивший 4 месяца из-за травмы, проведёт первый матч в сезоне

Нападающий «Анахайм Дакс» Кори Перри проведёт первый матч в нынешнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги, сообщает TSN. Он выйдет на лёд в игре с «Виннипег Джетс», которая состоится в Канаде в ночь со 2 на 3 февраля мск.



Канадский форвард пропустил четыре месяца из-за травмы колена, полученной на предсезонке. Изначально предполагалось, что хоккеист выбыл из строя на пять месяцев, но его восстановление прошло с опережением графика.



В сезоне-2017/18 Перри провёл 71 матч в «регулярке», забросил 17 шайб и отдал 32 результативные передачи при показателе полезности «-4» и 71 минуте штрафного времени. В плей-офф 33-летний хоккеист не сумел отметиться результативными действиями в четырёх играх и при этом заработал показатель полезности «-5».

