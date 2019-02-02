Мищенко — о вызове в сборную: сначала подумал, что произошла ошибка

Защитник «Адмирала» Иван Мищенко после матча с московским «Динамо» (3:0) поделился мнением о приглашении в сборную России на Шведские хоккейные игры.



«Вызов в сборную — очень неожиданное событие, потому что даже разговоров никаких не было. В день матча в Минске, который я пропускал из-за дисквалификации, в обед меня добавили в группу сборной. Думал сначала — ошиблись, потом уже начальник команды сказал, что пришёл вызов. На следующий день официально объявили. Партнёры по команде сразу стали подшучивать, но по-доброму.



Пока сильно не обращаю внимания на этот вызов, все мысли о клубе. Может быть, не понимаю ещё произошедшего, но у нас идёт выездная серия, надо побеждать, у команды есть должок перед болельщиками.



Готовились к сегодняшнему матчу, как обычно. Знали, что команда соперника хорошо обучена. Надо было плотнее с ними играть. Мне кажется, у «Адмирала» получилось не дать «Динамо» реализовать свои моменты, и вратарь нам сегодня очень сильно помог», — приводит слова Мищенко официальный сайт «моряков».

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