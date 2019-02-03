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Фридман: зарплата Мэттьюса не будет существенно ниже контракта Макдэвида

Фридман: зарплата Мэттьюса не будет существенно ниже контракта Макдэвида
Хоккей / НХЛ

Инсайдер Эллиотт Фридман полагает, что новый контракт нападающего Остона Мэттьюса с «Торонто Мэйпл Лифс» будет рассчитан на пять-шесть лет.

«Это важная неделя для «Торонто». Представители команды встретятся с агентом Остона Мэттьюса. Они попытаются решить все вопросы, чтобы заключить новый контракт в ближайшее время. Изначально стороны хотели подписать соглашение на восемь лет, но этот вариант не сработает, ведь в данном случае клубу пришлось бы заплатить крупную сумму. Такой контракт просто разрушит команду.

Это будет соглашение на пять-шесть лет. Мэттьюс не получит $ 12,5 млн, как Коннор Макдэвид, но не думаю, что его зарплата будет существенно ниже. Как бы там ни было, стороны прикладывают большие усилия, чтобы решить этот вопрос в ближайшее время», — цитирует Фридмана Sportsnet.

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