Фридман: на месте Кекяляйнена я налил бы стакан и объявил 48-часовой перерыв

Известный североамериканский хоккейный обозреватель Эллиотт Фридман поделился мнением о ситуации с голкипером «Коламбус Блю Джекетс» Сергеем Бобровским и нападающим Артемием Панариным.

«Сейчас вы можете ощутить разочарование «Коламбуса», которое выросло ещё больше после поражения «Блю Джекетс» в матче с «Баффало». Сейчас все находятся в эмоциональном состоянии. Худшее, что может случиться с организацией, это дать эмоциям взять верх над рассудком. Другие клубы лиги включили режим стервятников, надеясь воспользоваться ситуацией.

Я не знаю, способен ли генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен пить как шотландец. Но на его месте я налил бы стакан и объявил 48-часовой перерыв. «Мы не станем рассматривать никакие предложения в течение двух суток», — сказал бы я.

Также я не знаю, что Кекяляйнен в действительности думает о своей команде. Если он полагает, что клуб не является претендентом на Кубок Стэнли, то можно выкидывать белый флаг и искать лучшую сделку. В противном случае менять Панарина не нужно», — приводит слова Фридмана Sporsnet.