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Моуринью приглашён на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА

Фото: Jose Miguel Fernandez/NurPhoto via Getty Images
Моуринью приглашён на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА
Хоккей / КХЛ

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приглашён на матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангарда» и СКА (4 февраля). Ожидается, что португалец проведёт стартовое вбрасывание, сообщает «РИА Новости».

Президент «Авангарда» Максим Сушинский не подтвердил и не опроверг информацию, отметив, что болельщики клуба в настоящий момент угадывают в социальных сетях имя человека, который проведёт стартовое вбрасывание.

Моуринью в декабре покинул пост главного тренера «МЮ». Он известен по работе с португальским «Порту», мадридским «Реалом», миланским «Интером» и лондонским «Челси». 55-летний португальский специалист — обладатель 25 крупных трофеев различных внутренних и международных турниров, двукратный победитель Лиги чемпионов.

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