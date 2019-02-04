«Торонто» попробует найти покупателя на Зайцева до дедлайна

«Торонто Мэйпл Лифс» постарается обменять защитника Никиту Зайцева до дедлайна. Издание Toronto Sun пишет, что клуб попробует включить россиянина в каждые переговоры по обменам, которые пройдут до 25 февраля.

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27-летний Зайцев проводит в «Торонто» третий сезон, в этом году он сыграл 51 матч и набрал 6 (1+5) очков при показателе полезности «+3», проводя на льду в среднем по 20 минут 32 секунды за игру.



Контракт Зайцева с зарплатой $ 4,5 млн в год действует до конца сезона-2023/24, в следующем сезоне в силу вступает пункт о запрете на обмен, согласно которому Зайцев может предоставить список из 10 клубов, куда его нельзя обменять.

«Кленовые листья» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции.