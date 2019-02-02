«Флорида» заберёт Панарина и Бобровского. Даже не сомневайтесь

«Флорида» готовится к пополнению. По всем предварительным раскладам и оценкам, именно «пантеры» будут главными хищниками на предстоящей охоте за квалифицированным пополнением. А главной добычей, как нетрудно догадаться, станут игроки «Коламбуса» — Артемий Панарин и Сергей Бобровский. Самое интересное, что и Хлебушек, и звёздный голкипер могут отправиться в солнечный Майами синхронно — этого не исключают самые авторитетные эксперты. И по этому поводу в стане «Пантерз» уже начале готовиться к приезду дорогих (во всех смыслах) гостей.

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Охота на крупную рыбу

О том, что «Флорида» будет вести себя максимально агрессивно, на днях подтвердил генеральный менеджер клуба Дэйл Тэллон. Он рассказал о том, что владелец клуба Винни Виола готов потратить приличное количество денег на приобретение приличных игроков и хочет сделать из южан настоящего фаворита.

«Мы не собираемся сидеть на месте сложа руки. У нас много хороших игроков, и у нас будет много хороших игроков. Наш владелец Винни Виола дал мне карт-бланш, дал разрешение на то, чтобы свободно делать любые ходы. У нас есть план, мы стремимся к победе. Все инструменты для достижения успеха Винни нам дал. В этом месяце мы собираемся сделать всё, чтобы в будущем стать чемпионами. В долгосрочной перспективе мы хотим много выигрывать», — амбициозно заявил Тэллон.



Подтверждением этих слов стала оформленная днём раньше сделка с «Питтсбургом». Состав «пингвинов» пополнили форварды Ник Бьюгстад и Джаред Макканн, а в обратном направлении проследовали нападающие Деррик Брассар и Райли Шихэн и три драфт-пика (один во втором раунде и два — в четвёртом). С одной стороны, обмен получился не особо примечательным, так как затронул хоккеистов глубины состава. С другой, он показал, что подготовка к приёму крупной рыбы в «Пантерз» идёт полным ходом.

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Задача — выменять Панарина ещё до дедлайна

О том, как это происходит, умело рассказал инсайдер TSN Боб Маккензи.



«В случае с «Флоридой» все очень просто. Они избавились от нескольких контрактов, освободив более $ 4 млн под потолком зарплат. Они получили двух игроков в лице Брассара и Шихэна, которые станут неограниченно свободными агентами по окончании сезона. Не думаю, что эти хоккеисты как-то помогут клубу, потому что «Флорида» в любом случае не попадёт в кубковую восьмёрку.



Думаю, что главной причиной стало желание «Пантерз» подписать Артемия Панарина и Сергея Бобровского в качестве свободных агентов. Возможно, они используют Брассара и все, что есть у них в запасе, чтобы привлечь «Коламбус» и выменять Панарина еще до дэдлайна. Так у них будет время, чтобы убедить его подписать длительный контракт с «Флоридой», — заявил Маккензи.

Избавившись от Бьюгстада и Макканна южане мгновенно освободили в платёжной ведомости около $ 1,5 млн, и потенциально — ещё $ 5 млн, если приобретённых хоккеистов не будут переподписывать после окончания «регулярки». Прямо сейчас у «Флориды» свободно под потолком около $ 9 млн — этого хватит, чтобы «украсть» Панарина уже до 25 февраля и предложить ему заманчивый контракт.



Именно Артемий станет главной целью для «Флориды», поскольку столь продуктивный нападающий, находящийся в расцвете карьеры — товар на рынке крайне редкий. Без сомнения, Сергей Бобровский тоже привлекает внимание босса «Пантерз», но обмен новокузнечанина выглядит намного более сложным. Во-первых, сам Сергей имеет возможность заблокировать обмен, если он ему не понравится — такое право ему предоставляет пункт в контракте. Во-вторых, «Флорида» уже располагает двумя высокооплачиваемыми голкиперами, хотя способность обоих помочь «кошкам» добиваться успехов стоит подвергнуть сомнению.



Если Панарин станет свободным агентом и будет выбирать себе команду после 1 июля, то шансы скромной «Флориды» пригласить к себе парня из Коркино будут невелики. «Пантеры», при всём уважении, пока не являются комантой-фаворитом, не имеют серьёзных победных традиций и не являются клубом большого рынка, а ведь именно в таком месте, если верить слухам, Панарин хотел бы продолжить карьеру. Безусловный фактор в пользу южан — географическое положение и близость океана, но и про хоккей тоже не стоит забывать. В случае, если за Панарина начнут биться такие монстры, как «Нью-Йорк Рейнджерс» или «Чикаго Блэкхоукс», скромным «кошкам» придётся смириться с поражением в конкурентной борьбе.



Это значит, что Хлебушек для Тэллона — цель номер один, цель заветная и достичь её нужно максимально быстро. Не стоит забывать ещё и такой факт, что Тэллон раньше работал в «Чикаго», и хотя он ушёл оттуда намного раньше, чем в Городе ветров появился Артемий, связи в «Блэкхоукс» функционер наверняка сохранил. Значит, информацией о Панарине он владеет лучше остальных, в том числе и о неформальных пожеланиях и привычках Артемия, ведь в подобных делах всё решить может любая мелочь. Ну и о присутствии в составе «Пантерз» такого человека, как Евгений Дадонов тоже не стоит забывать.

Продаются все, кроме первого звена

С вышеописанным мнением не согласен другой эксперт — комментатор TSN Даррен Дрегер.

«Возможно, «Флориде» не имеет смысла бросаться на Панарина прямо сейчас. Артемий в случае своего обмена хочет выиграть Кубок Стэнли. Но в качестве свободного агента «Флорида» будет для него хорошим продолжением карьеры. «Пантеры» хотят усилиться как в линии атаки, так и во вратарской позиции. Только представьте, если «Флорида» одновременно украдёт и Панарина, и Бобровского. Это неплохой старт для команды. Но тут надо понимать, что сейчас нужно самому Панарину, а что нужно генеральному менеджеру «Коламбуса» Кекяляйнену. Всё может измениться, если Артемий захочет заключить контракт со своим новым клубом. Только я не уверен, что он этого захочет. Мне кажется, он хочет получит получить полную свободу выбора и сам решить, где он будет играть», — сказал Дрегер.



Однако если Панарин выйдет на летний рынок свободных агентов, то будет одним из многих талантливых форвардов, кто будет искать себе новую команду. Конкуренцию Артемию могут составить такие люди, как Джейсон Спецца, Джо Павелски, Мэтт Дюшейн, Марк Стоун или Джефф Скиннер, поэтому сейчас его требования по новому контракту могут быть удовлетворены охотнее.



По неофициальной информации, «Флорида» готова расстаться с любым игроком, чья фамилия не Дадонов, Барков, Юбердо, Экблад или Трочек. Проще говоря, неприкосновенными в «пантерах» являются только хоккеисты первого звена, а все остальные могут быть принесены в жертву российской звезде, если он, в отличие от «Коламбуса» будет готов вести переговоры о новом контракте.

С Бобровским можно не спешить

А что же с приобретением Бобровского? Главным препятствием для приглашения Сергея является сумасшедший контракт с нынешним стражем ворот «Флориды» Роберто Луонго. Вдумайтесь: голкипер, которому уже 39 лет, будет ещё 3 года зарабатывать по $ 4,5 млн, при этом имея возможность ограничивать варианты собственного обмена. Возраст не был бы препятствием для хорошей игры, если вспомнить, как поздно раскрылись такие вратарские звёзды, как Доминик Гашек или Эдди Белфор, но Луонго уже давно не показывает той надёжности, которая позволила ему стать двукратным олимпийским чемпионом.



Если выкупить контракт Луонго в нынешнем июле, и с почётом проводить Роберто на пенсию, то «Флорида» может сэкономить под потолком зарплат дополнительные $ 1,2 млн. А в случае, если сменщиком Луонго Джеймсом Раймером («кэпхит» $ 3,4 млн) заинтересуется какой-либо другой клуб и появится возможность обмена, то вариантов для приобретения Бобровского станет ещё больше.



Другое дело, что с приглашением Сергея «пантерам» нет смысла спешить. Вратарский рынок предстоящим летом будет явно не в пользу хоккеистов, ведь без контрактов рискуют остаться такие голкиперы, как Семён Варламов, Майк Смит, Джимми Ховард, Кэм Тальбо, Кэм Уорд, Михал Нойвирт, Брайан Эллиотт и Андерс Нильссон. Условия при таком обилии предложений будут диктовать клубы, а если «кошки» к тому времени уже смогут подписать Панарина, то Бобровскому будет иметь смысл чуть «подвинуться» ради воссоединения с прежним одноклубником.



«Чтобы сделать рывок к приобретению Панарина и Бобровского, Тэллону необходимо сделать несколько крупных ходов. В пятницу он сделал первый ход. Ждём остальных», — резюмировал обозреватель The Athletic Джордж Ричардс.