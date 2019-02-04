Стали известны три звезды недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала имена троих лучших хоккеистов прошедшей игровой недели. Российские игроки не попали в тройку лучших.



Первой звездой игровой недели признан нападающий клуба «Виннипег Джетс» Джек Рословик, в четырёх матчах записавший в актив 6 (5+1) баллов и оформивший первый хет-трик на уровне НХЛ.



Второй звездой стал молодой вратарь «Филадельфии Флайерз» Картер Харт, выигравший все три матча недели и отражая 93,1% бросков при коэффициенте надёжности 2,27. Голкипер также преодолел несколько рекордов для молодых игроков.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад, набравший 6 (3+3) баллов в трёх встречах недели.

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