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Минское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА

Минское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА
Хоккей / КХЛ

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение в матче с московским ЦСКА, игра завершилась со счётом 0:3. Белорусский клуб проиграл все четыре встречи с ЦСКА в текущем регулярном чемпионате.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором периоде подопечные Игоря Никитина забили дважды, авторами точных бросков стали Константин Окулов и Янник Хансен. На 58-й минуте окончательный счёт установил форвард Максим Шалунов. Сухой матч в актив записал российский голкипер «армейской» команды Илья Сорокин.

КХЛ - регулярный чемпионат
04 февраля 2019, понедельник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
0:3
0:0, 0:2, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Окулов (Слепышев, Блажиевский) – 30:01 (5x4), 0:2 – Хансен (Карнаухов) – 32:42 (4x5), 0:3 – Шалунов (Попов, Романов) – 57:09 (5x5)

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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