Минское «Динамо» потерпело поражение от ЦСКА

Минское «Динамо» на домашней площадке потерпело поражение в матче с московским ЦСКА, игра завершилась со счётом 0:3. Белорусский клуб проиграл все четыре встречи с ЦСКА в текущем регулярном чемпионате.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, во втором периоде подопечные Игоря Никитина забили дважды, авторами точных бросков стали Константин Окулов и Янник Хансен. На 58-й минуте окончательный счёт установил форвард Максим Шалунов. Сухой матч в актив записал российский голкипер «армейской» команды Илья Сорокин.

Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Посмотреть видео заброшенных шайб и опасных моментов можно также на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.