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Разин: «Северсталь» постарается дать шанс молодым хоккеистам

Разин: «Северсталь» постарается дать шанс молодым хоккеистам
Хоккей / КХЛ

Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от крупной победы над хабаровским «Амуром» (5:0).

«Во втором периоде были моменты, когда были небольшие провалы. Хорошо, что «подчистил» Доминик. А так, всю игру провели дисциплинированно, была команда, живая скамейка — всё, что надо для победы. Спасибо большое зрителям и команде.

Эштон выиграл конкуренцию у Вовченко? Конкуренция продолжается каждый день. Сегодня он забил – значит, мы сделали всё правильно в определении состава.

Будем ли кого-то привлекать из „Алмаза“? Конечно. Скоро должны вернуться из расположения юниорской сборной России два хоккеиста – Рогов и Чижиков. Постараемся уже в этом сезоне дать ребятам шанс», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

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