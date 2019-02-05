Болельщики «Нью-Джерси» — Ковальчуку: уезжай назад в Россию!

Болельщики «Нью-Джерси Дэвилз» готовятся к матчу своей команды против «Лос-Анджелес Кингз», который состоится в ночь со вторника на среду. В составе «королей» на лёд выйдет нападающий Илья Ковальчук, который в 2010-м году заключил 15-летнее соглашение с «Дэвилз» на $ 100 млн, но затем подписал документы о завершении карьеры в НХЛ и принял приглашение питерского СКА.



На одной из опубликованных в «твиттере» фотографий, сделанной фанатом «Нью-Джерси», изображён игровой свитер «дьяволов» Ковальчука, при этом вторая часть фамилии заклеена словом sucks. По бокам от 17-го номера приклеены бумажки с надписью «Go back to Russia» («Уезжай обратно в Россию»).

Напомним, что в 2012-м году Ковальчук в составе «Нью-Джерси» был финалистом Кубка Стэнли, но его команда уступила «Лос-Анджелес Кингз», за который он сейчас выступает.