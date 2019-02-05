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Итоги дня НХЛ для россиян: две передачи Ковальчука, шесть блоков Проворова

Итоги дня НХЛ для россиян: две передачи Ковальчука, шесть блоков Проворова
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие 10 представителей России.

Нападающий Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 15.20 на льду (2.32 – в большинстве). У Павла Бучневича «-1», бросок, 3 силовых приёма за 16.51 на льду (2.06 – в большинстве). У Владислава Наместникова бросок, 2 хита и блок-шот за 14.43 (1.29 – в меньшинстве). На счету защитника Ивана Проворова показатель полезности «-1», бросок в створ и 6 блок-шотов за 25.43 на льду (4.14 – в меньшинстве). У Михаила Воробьёва 2 броска за 8.31. У Николая Голдобина «+1» и 3 броска за 16.36 (3.19 – в большинстве). Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Также на его счету 3 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 19.03 на льду (2.39 – в большинстве) У Дениса Гурьянова также передача. Кроме того, у него показатель полезности «-2» и 2 броска за 9.30 (1.59 – в большинстве). Передачей отметился и защитник «Аризоны» Илья Любушкин.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+2+102000%15.30
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-1013067%16.51
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000121-14.43
Голдобин (н)«Ванкувер»0+0+10300-16.36
Воробьёв (н)«Филадельфия»0+00021033%08.31
Гурьянов (н)«Даллас»0+1-20200-09.30
Радулов (н)«Даллас»0+10033150%19.03
Любушкин (з)«Аризона»0+100113-11.30
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-10106-25.42
Зайцев (з)«Торонто»0+0-10203-20.30
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