Итоги дня НХЛ для россиян: две передачи Ковальчука, шесть блоков Проворова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие 10 представителей России.

Нападающий Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 15.20 на льду (2.32 – в большинстве). У Павла Бучневича «-1», бросок, 3 силовых приёма за 16.51 на льду (2.06 – в большинстве). У Владислава Наместникова бросок, 2 хита и блок-шот за 14.43 (1.29 – в меньшинстве). На счету защитника Ивана Проворова показатель полезности «-1», бросок в створ и 6 блок-шотов за 25.43 на льду (4.14 – в меньшинстве). У Михаила Воробьёва 2 броска за 8.31. У Николая Голдобина «+1» и 3 броска за 16.36 (3.19 – в большинстве). Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Также на его счету 3 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 19.03 на льду (2.39 – в большинстве) У Дениса Гурьянова также передача. Кроме того, у него показатель полезности «-2» и 2 броска за 9.30 (1.59 – в большинстве). Передачей отметился и защитник «Аризоны» Илья Любушкин.