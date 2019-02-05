Итоги дня НХЛ для россиян: две передачи Ковальчука, шесть блоков Проворова

В Национальной хоккейной лиге прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата. В четырёх матчах приняли участие 10 представителей России.
Нападающий Илья Ковальчук отметился двумя результативными передачами. Также на его счету показатель полезности «+1», 2 броска в створ за 15.20 на льду (2.32 – в большинстве). У Павла Бучневича «-1», бросок, 3 силовых приёма за 16.51 на льду (2.06 – в большинстве). У Владислава Наместникова бросок, 2 хита и блок-шот за 14.43 (1.29 – в меньшинстве). На счету защитника Ивана Проворова показатель полезности «-1», бросок в створ и 6 блок-шотов за 25.43 на льду (4.14 – в меньшинстве). У Михаила Воробьёва 2 броска за 8.31. У Николая Голдобина «+1» и 3 броска за 16.36 (3.19 – в большинстве). Нападающий «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Также на его счету 3 броска в створ, 3 силовых приёма и блок-шот за 19.03 на льду (2.39 – в большинстве) У Дениса Гурьянова также передача. Кроме того, у него показатель полезности «-2» и 2 броска за 9.30 (1.59 – в большинстве). Передачей отметился и защитник «Аризоны» Илья Любушкин.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Ковальчук (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+2
|+1
|0
|2
|0
|0
|0%
|15.30
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-1
|0
|1
|3
|0
|67%
|16.51
|Наместников (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|2
|1
|-
|14.43
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|0+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|-
|16.36
|Воробьёв (н)
|«Филадельфия»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|0
|33%
|08.31
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+1
|-2
|0
|2
|0
|0
|-
|09.30
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+1
|0
|0
|3
|3
|1
|50%
|19.03
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+1
|0
|0
|1
|1
|3
|-
|11.30
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-1
|0
|1
|0
|6
|-
|25.42
|Зайцев (з)
|«Торонто»
|0+0
|-1
|0
|2
|0
|3
|-
|20.30