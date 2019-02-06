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«Адмирал» — «Куньлунь РС». Платная прямая трансляция
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Николишин: не понимаю, какой смысл в «Куньлуне», это чистой воды профанация

Николишин: не понимаю, какой смысл в «Куньлуне», это чистой воды профанация
Хоккей / НХЛ

Бронзовый призёр Олимпиады-2002 Андрей Николишин поделился мнением о смысле иностранных команд в КХЛ.

«Насколько я понимаю, по всем параметрам рейтинга у нас «Куньлунь» должен вылетать. Я посмотрел много игр и не видел, что на «Куньлунь» приходило бы больше 100 человек, это чистой воды профанация.

Логичнее исключить «Куньлунь», а не «Адмирал». Вообще не понимаю, какой смысл в этой команде. Российских игроков нет, китайских тоже нет. Есть финны, канадцы, американцы. Для чего эта команда нужна? Со «Слованом» то же самое — кого мы там развиваем, кому делаем услугу? Мы прекрасно знаем, на чьи деньги существует этот клуб. Надо сесть за стол, посмотреть друг другу в глаза и сказать: «Зачем нам это надо?» — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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