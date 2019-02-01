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Чернышенко назвал худший клуб в рейтинге КХЛ на текущий момент

Чернышенко назвал худший клуб в рейтинге КХЛ на текущий момент
Хоккей / КХЛ

Президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко рассказал о свежем рейтинге клубов.

«Есть управляющие органы, которые ставят передо мной задачи. Я приверженец того, чтобы исполнялось то, что указано в стратегии, поэтому после окончания сезона буду настаивать на том, чтобы худший клуб, по данным нашего рейтинга, был исключён из КХЛ. Сейчас худший клуб – «Адмирал». Скоро мы подведём итоги. Всего в числе потенциально худших три клуба: «Северсталь», «Амур» и «Адмирал»», — цитирует Чернышенко «Спорт Бизнес Online».

По итогам прошлого сезона на основе рейтинга КХЛ из лиги были исключены два клуба — «Лада» и «Югра», теперь они выступают в Высшей хоккейной лиге. Рейтинг составляется на основе спортивных и экономических показателей. В группе риска также находилась «Северсталь», которая и отныне пребывает в числе аутсайдеров.

«Адмирал», «Северсталь» и «Амур» — аутсайдеры текущего рейтинга КХЛ
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