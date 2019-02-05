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Кемпер: Любушкин — фаворит «Аризоны», все в нашей команде его любят

Кемпер: Любушкин — фаворит «Аризоны», все в нашей команде его любят
Хоккей / НХЛ

Вратарь «Аризоны Койотс» Дарси Кемпер рассказал об отношении команды к российскому защитнику Илье Любушкину.

«Он показывал умение играть в тело с первого дня, но по ходу сезона у него появляется всё больше выдержки и уверенности при работе с шайбой. Илья отлично ладит с коллективом. Его можно назвать фаворитом команды. Во-первых, парни по-настоящему уважают его трудовую этику. Любушкин пашет и не щадит себя в каждом матче — блокирует броски, втыкается в соперников и сам получает удары.

Во-вторых, он всегда выглядит счастливым вне льда. В-третьих, здорово работает над тем, чтобы улучшить свой английский. Для человека, который в начале сезона мало что мог сказать, он уже вполне может поддержать разговор. Всё это показывает, что он хочет быть здесь. Все в нашей команде его действительно любят!» — цитирует Кемпера официальный сайт НХЛ.

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