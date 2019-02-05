Любушкин: за полгода до конца контракта предупредил «Локомотив», что еду в НХЛ

Защитник «Аризоны Койотс» Илья Любушкин рассказал о дебютном сезоне в Национальной хоккейной лиге.

«Я сюда ехал не просто так, не поиграть один сезон. Хочется провести здесь достаточно долгую карьеру. Интерес со стороны команд НХЛ был и раньше, но я всегда был на контракте с ярославским „Локомотивом“, продлевал его задолго до окончания. Однако ещё в начале прошлого сезона решил, что надо ехать. „Локомотив“ хотел, чтобы я остался, но я за полгода до окончания контракта предупредил клуб, что в любом случае поеду.

Конечно, волнение было. Я же не знал, как всё сложится. У меня не было никакой стопроцентной гарантии, что никуда не отправят. Но не было и пункта в контракте о возвращении в Россию, если не попаду в НХЛ. Если бы такое произошло, играл бы в АХЛ и старался бы пробиться в «Аризону». У меня же была мечта, я знал, зачем хочу сюда приехать.

Я всегда говорил, что люблю маленькие площадки и мне на них комфортнее играть, чем на больших. Благодаря им здесь можно выполнять больше силовых приёмов, а я всегда был защитником, который играет агрессивно, в тело. И мне это ещё больше привил в Ярославле Пётр Ильич Воробьёв», — цитирует Любушкина официальный сайт НХЛ.