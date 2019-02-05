Эмиль Гарипов приступил к тренировкам с «Ак Барсом»

Голкипер казанского «Ак Барса» Эмиль Гарипов вернулся к тренировкам с командой, информирует официальный «твиттер» команды Зинэтулы Билялетдинова. Напомним, 27-летний голкипер из-за травмы не выходил на лёд в матчах Континентальной хоккейной лиги с 21 декабря.

Посмотреть фото также можно в «твиттере» казанского клуба.



В этом сезоне Гарипов провёл 22 матча в регулярном чемпионате, одержав 14 побед. Он отразил 92,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,11.



Действующий обладатель Кубка Гагарина «Ак Барс» занимает пятое место в Восточной конференции, заработав в 56 встречах 75 очков. Казанский коллектив забросил за регулярный чемпионат 148 шайб, пропустив 124.



Календарь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19

